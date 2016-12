foto Ansa

10:54

- Rapina stamani in un negozio di Roma, in una profumeria della centralissima via del Corso. I rapinatori si sono fatti prima aprire la cassaforte dai quattro dipendenti, già in negozio, e poi li hanno rinchiusi nel ripostiglio. Portato via l'intero incasso del fine settimana. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.