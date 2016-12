foto Ansa

- Benedetto XVI ricorda la tragedia dell'Olocausto in occasione dell'Angelus. "La memoria di questa immane tragedia, che colpì così duramente soprattutto il popolo ebraico, deve rappresentare per tutti un monito costante affinché non si ripetano gli orrori del passato". "Si superi - è l'appello del Pontefice - ogni forma di odio e di razzismo e si promuovano il rispetto e la dignità della persona umana".