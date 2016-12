foto LaPresse

17:20

- Scritte antisemite sono comparse su alcuni muri in pieno centro a Roma, a poche ore dalle celebrazioni del "Giorno della Memoria", a firma "Militia". "27 gennaio: Shoah, solo menzogne e infamità" è una delle scritte con spray nero che si legge sulle mura del Museo della liberazione, nei locali che erano della Gestapo durante l'occupazione tedesca. E ancora: "Israele boia. 27 gennaio: non ho memoria. Israele non esiste, morte ai sionisti".