21:50

- "Escludo nella maniera più categorica che membri della mia segreteria possano essere tra i destinatari di somme in denaro per questo o per qualsiasi altro affare". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in merito alle presunte tangenti legate all'acquisto di 45 bus per il Comune di Roma. "Né il sottoscritto né la mia segreteria si sono mai occupati di interferire nelle assegnazioni di appalti di qualsiasi genere", ha ribadito Alemanno.