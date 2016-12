Tangenti per i bus a Roma, dagli interrogatori spunta il nome di Alemanno: "Erano per lui"

foto LaPresse Correlati Perquisizioni nella Capitale 21:34 - Edoardo D'Incà Levis, l'imprenditore italiano residente a Praga, arrestato circa un mese fa con l'accusa di essere stato il mediatore per la tangente da 600mila euro per una commessa di 45 bus per il Comune di Roma, chiama in causa il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. I soldi della tangente "erano destinati alla segreteria di Alemanno", ha detto al gip di Roma, Stefano d'Aprile, durante un interrogatorio avvenuto l'8 gennaio. - Edoardo D'Incà Levis, l'imprenditore italiano residente a Praga, arrestato circa un mese fa con l'accusa di essere stato il mediatore per la tangente da 600mila euro per una commessa di 45 bus per il Comune di Roma, chiama in causa il sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. I soldi della tangente "erano destinati alla segreteria di Alemanno", ha detto al gip di Roma, Stefano d'Aprile, durante un interrogatorio avvenuto l'8 gennaio.

L'imprenditore ha detto agli inquirenti che il suo ruolo nella vicenda è stato in sostanza quello di procacciare il denaro in nero attraverso il quale la Breda Menarini, una delle aziende fornitrice dei bus, avrebbe pagato la mazzetta. Circostanza che ha portato in carcere qualche giorno fa Roberto Ceraudo, ex amministratore delegato proprio dell'azienda del gruppo Finmeccanica.



"Ceraudo - ha detto D'Incà Levis al gip - fece riferimento alla 'segreteria di Alemanno' come destinataria delle risorse finanziarie". Parlando di una "lobby Rome", D'Incà Levis, ora tornato in libertà, afferma, secondo quanto emerge dal verbale di interrogatorio: "Ceraudo mi disse che la politica voleva ancora soldi; non precisò, né io chiesi, se la segreteria di Alemanno fosse destinataria di tutto o di parte delle risorse".



Alemanno si difende

"Escludo nella maniera più categorica che membri della mia segreteria possano essere tra i destinatari di somme in denaro per questo o per qualsiasi altro affare". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in merito alle presunte tangenti legate all'acquisto di 45 bus per il Comune di Roma. "Né il sottoscritto né la mia segreteria si sono mai occupati di interferire nelle assegnazioni di appalti di qualsiasi genere", ha ribadito Alemanno.



Oggi l'interrogatorio di Ceraudo

Proprio Ceraudo è stato interrogato oggi dal pm Ielo per cinque ore a Regina Coeli. L'atto istruttorio si è tenuto a due giorni di distanza dall'interrogatorio di garanzia, avvenuto a Napoli, durante il quale il manager si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi, invece, ha risposto, ma sull'esito c'è grande riserbo.