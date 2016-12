Meteo, gelo e neve tornano sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Ancora temperature da brivido sull'Italia

La situazione in Europa 08:27 - La perturbazione numero 9 di gennaio che sta attraversando l’Emilia Romagna e il Centrosud è accompagnata da un vortice di bassa pressione che anche oggi porterà condizioni di maltempo sul versante adriatico e al Sud. Questo vortice nel fine settimana si sposterà verso la Grecia da dove però richiamerà nel Mediterraneo correnti gelide dall’Europa Nord-Orientale, che abbasseranno le temperature con gelate diffuse al mattino al Centronord. - La perturbazione numero 9 di gennaio che sta attraversando l’Emilia Romagna e il Centrosud è accompagnata da un vortice di bassa pressione che anche oggi porterà condizioni di maltempo sul versante adriatico e al Sud. Questo vortice nel fine settimana si sposterà verso la Grecia da dove però richiamerà nel Mediterraneo correnti gelide dall’Europa Nord-Orientale, che abbasseranno le temperature con gelate diffuse al mattino al Centronord.

PREVISIONE PER OGGI

Giornata di venerdì ben soleggiata nelle regioni di Nordovest e in Trentino Alto Adige; ampie schiarite nel corso della giornata anche in Friluli Venezia Giulia, Veneto e regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Campania. Molto nuvoloso nel resto dell’Italia con piogge sparse sulle regioni centrali adriatiche, in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna; nevicate fino a quote collinari di 300-600 metri su Marche, Abruzzo e Molise e intorno agli 800-900 metri sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. Temperature in calo sul medio-basso versante adriatico e sul basso Tirreno. Al mattino freddo ovunque specie al Centronord dove le minime scenderanno di diversi gradi sotto lo zero. Venti forti su Adriatico e al Centrosud renderanno i mari da mossi a molto agitati.



DA DOMANI ARRIVA ARIA GELIDA: FREDDO IN AUMENTO

Il vortice di bassa pressione lasciato in eredità dal passaggio della perturbazione n.9 trascinerà sul nostro Paese correnti di aria gelida di origine artica e proveniente dall’Europa orientale che determineranno un sensibile calo delle temperature in tutta Italia.



NEL FINE SETTIMANA GELO NOTTURNO PROTAGONISTA

Nel fine settimana ancora un po’ di nuvole con qualche pioggia e qualche fiocco di neve fino a bassa quota solo al Sud dove soffieranno anche venti moderati, tempo migliore al Nord con appena qualche nuvola innocua mentre il vero protagonista sarà il freddo perché le temperature, rispetto ad oggi, subiranno cali di 2-5 gradi al Centrosud, e addirittura di 6-8 gradi sull’Adriatico, ma il freddo aumenterà in tutta Italia dove avremo valori al di sotto delle medie stagionali, in particolare le minime che al Centronord scenderanno spesso ben al di sotto dello zero provocando la formazione di diffuse gelate notturne, mentre al Sud soffieranno venti moderati che accentueranno la sensazione di freddo.



TEMPERATURE

AL NORD: massime tra 3 e 6 gradi; minime tra -7 e 0 gradi.

AL CENTRO: massime tra 5 e 9 gradi; minime tra -4 e 2 gradi.

AL SUD: massime tra 8 e 12 gradi; minime tra 1 e 7 gradi.

SULLE ISOLE: massime tra 12 e 15 gradi; minime tra 5 e 9 gradi.



I GIORNI DELLA MERLA

Nei giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio) non avremo un freddo particolarmente intenso ma del tutto normale per la stagione. A tal proposito si ricorda che dal punto di vista statistico tali giorni corrispondono al periodo più freddo per le regioni meridionali, mentre al Nord il periodo più freddo è quello intorno al 10 gennaio e al Centro i giorni intorno al 20 dello stesso mese.



ALL'ESTERO

GELO IN CANADA

L’aria fredda artica che ha invaso il Nord America in questi giorni sta dando i massimi effetti nello stato canadese del Québec, dove le minime registrate mercoledì sono state di 10 gradi sotto la media e il forte vento ha accentuato il freddo. Montreal Temp. Minima -26 °C, Wind-Chill -38 °C Québec City Temp. Minima -26 °C, Wind-Chill -37 °C Altre città: -18 °C a Chicago, -11 a New York



FORTE MALTEMPO IN GRAN BRETAGNA

Dopo sei giorni consecutivi in cui vento forte e neve hanno flagellato la Gran Bretagna provocando disagi ai trasporti e alle normali attività, come testimoniato dalle oltre 800 strade chiuse in tutto il Paese proprio a causa del maltempo, nel fine settimana arriveranno piogge intense e insistenti con il rischio anche di diversi allagamenti.