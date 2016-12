foto Dal Web 18:57 - Il pubblico ministero di Roma, Roberto Staffa, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di concussione, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. I reati contestati sarebbero legati a favori fatti dal magistrato in cambio di sesso. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Perugia su richiesta della Procura. A seguito dell'arresto, Staffa è stato automaticamente sospeso dal servizio. - Il pubblico ministero di Roma, Roberto Staffa, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di concussione, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. I reati contestati sarebbero legati a favori fatti dal magistrato in cambio di sesso. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Perugia su richiesta della Procura. A seguito dell'arresto, Staffa è stato automaticamente sospeso dal servizio.

Alcuni incontri a luci rosse sarebbero avvenuti proprio nell'ufficio di Staffa, al quarto piano della palazzina B della Procura di Roma. Gli accertamenti della magistratura umbra sono partiti proprio da una segnalazione della Procura di Roma circa comportamenti anomali del magistrato. Il ministero della Giustizia ha chiesto alla Procura di Perugia che, compatibilmente con il segreto istruttorio, invii all'ispettorato gli atti sul caso Staffa.



Il pm recentemente non era stato riconfermato nel pool della Direzione distrettuale antimafia. Sconcerto a piazzale Clodio alla notizia dell'esecuzione della misura cautelare.



Condannò Maniero e si occupò del caso Orlandi

Staffa è in servizio alla procura di Roma da quindici anni, giunto da Venezia dove aveva ricoperto il ruolo di presidente di Corte d'Assise. In questa veste il magistrato condannò nel 1997 a 19 anni di carcere l'ex boss della banda del Brenta, Felice Maniero, accusato di 9 omicidi e processò i componenti del gruppo dei "Serenissimi" protagonisti di un clamoroso assalto al campanile di piazza San Marco la notte tra l'8 e il 9 maggio del 1997.



A Roma è stato il titolare dell'inchiesta sugli aborti clandestini avvenuti presso la clinica capitolina Villa Gina che culminò con vari arresti tra cui quello del professor Ilio Spallone. Staffa ha fatto parte del pool dei magistrati che si occupano dei reati sulla persona e di violazione delle legge sugli stupefacenti, come magistrato della Dda. Nella sua esperienza di pubblico ministero a piazzale Clodio, si è occupato anche per un breve periodo dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.