Spintonata sulle scale, 46enne cade e abortisce Era incinta di tre mesi: si cerca uno straniero

foto LaPresse 19:02 - Una 46enne romana, incinta di tre mesi, ha perso il suo bambino dopo essere caduta dalle scale perché spintonata da un uomo, probabilmente straniero. La donna, che si trovava nella sede del suo ufficio, nel quartiere periferico di Spinaceto, è stata ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Attualmente ricercato l'autore del gesto.

"Stavo salendo le scale quando ho visto quell'uomo seduto che mi intralciava - ha raccontato la 46enne a chi l'ha soccorsa - gli ho detto 'spostati' e lui si è alzato e mi ha urtato facendomi cadere". Dopo la donna, che non è in gravi condizioni, è tornata in ufficio ed ha avuto un malore. Si è recata in bagno e lì ha avuto l'aborto spontaneo.



Nei pressi del luogo dove lavora la donna si trovano alcune strutture abitate da stranieri: è lì che si sta cercando l'uomo descritto dalla 46enne.