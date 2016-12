Roma, altri pezzi si staccano dal Colosseo

foto LaPresse 09:48 - Altri pezzi si staccano dal Colosseo. L'ennesimo cedimento è avvenuto da una volta sul limite della zona protetta dalle transenne. Il frammento più grosso, un pezzo di tufo che misura una ventina di centimetri, è stato trovato davanti alla facciata in via dei Fori Imperiali. Si tratta dell'ultima caduta di pezzi dal monumento dopo quelle recenti del 2011 e del 2010 a causa del traffico, dello smog e delle vibrazioni. - Altri pezzi si staccano dal Colosseo. L'ennesimo cedimento è avvenuto da una volta sul limite della zona protetta dalle transenne. Il frammento più grosso, un pezzo di tufo che misura una ventina di centimetri, è stato trovato davanti alla facciata in via dei Fori Imperiali. Si tratta dell'ultima caduta di pezzi dal monumento dopo quelle recenti del 2011 e del 2010 a causa del traffico, dello smog e delle vibrazioni.

Come riporta il quotidiano Il Messaggero "il pezzo di tufo è stato recuperato, assieme ad altri, dai tecnici della soprintendenza comunale accanto a una delle transenne che delimitano la cosiddetta zona rossa, la fascia di sicurezza intorno al monumento decisa a novembre per proteggere i turisti".



Ieri il primo cittadino e il ministro dei Beni culturali, Lorenzo Ornaghi, hanno avuto una conversazione telefonica per affrontare il problema. "Al termine di questa cordiale conversazione abbiamo deciso di affidare al tavolo tecnico-istituzionale istituito presso il ministero il compito di analizzare l'effettivo stato di pericolo delle aree vicine al Colosseo e le misure necessarie per prevenire e ridurre al minimo questi rischi", afferma Alemanno.



"Data l'importanza del monumento, nonché delle ripercussioni sull'incolumità pubblica e sulla fruibilità dell'area archeologico-monumentale - aggiunge - abbiamo ritenuto indispensabile una valutazione più approfondita, complessa ed articolata, per capire effettivamente ed inequivocabilmente il grado di rischio".