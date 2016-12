foto Afp

11:36

- Dopo le trattative andate avanti fino a notte fonda, Silvio Berlusconi ha riconvocato questa mattina a Palazzo Grazioli i vertici del Pdl per definire le liste del partito che dovranno essere ufficialmente consegnate entro le 20. A tenere banco è ancora la "questione" Nicola Cosentino. Le chance dell'esponente campano di far parte delle liste del Pdl sarebbero risalite ma la soluzione definitiva non sembra vicina.