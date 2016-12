foto Tgcom24 Correlati L'autopsia: "Federica morta per cause naturali" 11:15 - Non si danno pace i genitori di Federica Mangiapelo, la ragazza di 16 anni di Anguillara trovata morta su una spiaggia del lago di Bracciano il primo novembre 2012. Secondo la famiglia infatti, nonostante l'autopsia abbia stabilito che la giovane è morta per cause naturali, "la verità resta lontana". "Mia figlia aveva paura del buio e non può aver camminato da sola nella notte", sostiene la madre. - Non si danno pace i genitori di Federica Mangiapelo, la ragazza di 16 anni di Anguillara trovata morta su una spiaggia del lago di Bracciano il primo novembre 2012. Secondo la famiglia infatti, nonostante l'autopsia abbia stabilito che la giovane è morta per cause naturali, "la verità resta lontana". "Mia figlia aveva paura del buio e non può aver camminato da sola nella notte", sostiene la madre.

Il risultato dei medici legali che parlano di morte per "cause naturali inerenti l’apparato cardiocircolatorio" non li convince. Come riporta Il Messaggero infatti, la mamma di Federica, Rosella, "ha preso la decisione, qualche tempo fa, di farle lei delle indagini, aiutata dal suo avvocato, Andrea Rossi".



Molti sono gli aspetti della vicenda ancora da chiarire. Occorre far luce su quel un "buco" di 4 ore, dalle 2 di notte, quando il fidanzato l'ha vista per l'ultima volta alle 6 di mattina, quando è stato trovato il corpo. Tante sono le domande ancora senza risposta e che l'autopsia purtroppo non può chiarire.