Camorra, maxi sequestro di beni a Latina

foto Ansa Correlati Camorra, arrestato boss Schiavone 08:54 - La Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha eseguito una confisca di beni per un valore di circa 2 milioni di euro, nei confronti della famiglia D'Alterio, contigua al clan dei Casalesi. Il provvedimento si riferisce a una serie di beni mobili e immobili localizzati nei comuni del basso Lazio (Fondi, Sperlonga, Formia, Sezze e Latina) e consistenti in società di trasporto, fabbricati, terreni, veicoli e rapporti finanziari. - La Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha eseguito una confisca di beni per un valore di circa 2 milioni di euro, nei confronti della famiglia D'Alterio, contigua al clan dei Casalesi. Il provvedimento si riferisce a una serie di beni mobili e immobili localizzati nei comuni del basso Lazio (Fondi, Sperlonga, Formia, Sezze e Latina) e consistenti in società di trasporto, fabbricati, terreni, veicoli e rapporti finanziari.

La Dia di Roma ha anche eseguito misura di prevenzione personale nei confronti dei pregiudicati D'Alterio Giuseppe (nato nel 1956), D'Alterio Luigi (1979), D'Alterio Melissa (1981) e D'Alterio Armando (1983), padre e figli, nel 2010 tratti in arresto all'esito dell'indagine "Sud Pontino".



Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Latina al termine di un iter processuale avviato con la formulazione di un'articolata proposta di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e personali, che seguiva il sequestro d'urgenza dei beni emesso sempre nel 2010 dalla Dda di Napoli, a conclusione dell'attivit… investigativa summenzionata.



In particolare, Giuseppe D'Alterio, detto O'Marocchino, pluripregiudicato, insieme all'amico e sodale Costantino Pagano (altro pluripregiudicato organico ai Casalesi) ha rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento nel Mof (Mercato Ortofrutticolo di Fondi) per il "clan dei Casalesi".



D'Alterio Luigi e D'Alterio Armando, celandosi sotto la funzione di autisti delle ditte di trasporto sequestrate, erano però uomini di fiducia di D'Alterio Giuseppe e Pagano Costantino, rivelandosi impegnati a prestare la propria attività a favore dell'organizzazione di Casal di Principe per l'acquisizione del monopolio del trasporto, facendo all'occorrenza anche da intermediari per l'organizzazione stessa, collaborando al compimento di attività estorsive nei confronti dei fruitori e dei clienti del Mof, alla imposizione con la forza sul territorio del loro monopolio anche nei confronti di soggetti appartenenti a clan avversi, nonché al procacciamento ed alla custodia di armi.