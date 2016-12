- Non era drogata e neppure ubriaca: a uccidere Federica Mangiapelo, la ragazza di 16 anni trovata morta ad Anguillara lo scorso primo novembre, è stata una miocardite, una lesione in una zona del cuore impossibile da prevedere. Sono i primi risultati dell'autopsia che almeno chiariscono le cause del decesso della giovane: "cause naturali inerenti l'apparato cardiocircolatorio". Ma restano molti dubbi su quella notte di Halloween.

Agli atti c'è un solo indagato: Marco di Muro, 23 anni, fidanzato di Federica fino a quella tragica notte. Stavano insieme d circa un anno, la la loro era una relazione piena di litigi, di gelosia, di tensione: anche i genitori di Federica se ne erano accorti e avevano segnalato la loro preoccupazione ai carabinieri.

Poi il 31 ottobre: quella sera la 16enne esce con il fidanzato e non fa mai più ritorno a casa. Lui ha sempre detto di averla lasciata intorno alle due di notte, davanti a un supermercato in pieno centro, a 5 chilometri dal luogo in cui Federica è stata trovata morta. Avevano litigato ancora una volta, è Marco a dirlo, ma era convinto che la ragazza sarebbe andata a casa. E invece, alle sei del mattino la tragica scoperta.

Resta un buco di 4 ore pieno di punti interrogativi. Come ha fatto Federica a raggiungere da sola la riva del lago di Bracciano? Cosa ha fatto Marco in quelle ore? E perché, alle 4 del mattino, ha scritto su Facebook "Federica ti voglio sempre bene"?. Domande alle quali l'autopsia non può dare risposta. Tutto quello che si sa è che Federica è stata stroncata da una miocardite, un cortocircuito in una zona ventricolare del cuore simile a quello che causò la morte del calciatore Morosini. Il resto è tutto da chiarire.