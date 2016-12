Papa: "No alle filosofie come quella del gender"

foto Afp

14:34

- Benedetto XVI ribadisce il suo "grande sì alla dignità e bellezza del matrimonio come espressione di fedele e feconda alleanza tra uomo e donna" e il suo "no a filosofie come quella del gender". "La reciprocità tra maschile e femminile - ha detto il Papa nell'udienza alla plenaria del Pontificio Consiglio 'Cor Unum' - è espressione della bellezza della natura voluta dal Creatore".