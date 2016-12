Roma, smantellata una zecca clandestina specializzata in monete da uno e due euro

foto Ansa Correlati La zecca clandestina 11:03 - Smantellata a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, da carabinieri e guardia di finanza, una zecca clandestina specializzata nella produzione di monete false da 1 e 2 euro. Tre falsari sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre erano intenti a produrre le monete contraffatte: due di loro vantano un'esperienza da orefici e incisori, messa a frutto per la creazione delle matrici impiegate per la coniazione. - Smantellata a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, da carabinieri e guardia di finanza, una zecca clandestina specializzata nella produzione di monete false da 1 e 2 euro. Tre falsari sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre erano intenti a produrre le monete contraffatte: due di loro vantano un'esperienza da orefici e incisori, messa a frutto per la creazione delle matrici impiegate per la coniazione.

Le monete da 2 euro erano coniate con la faccia nazionale italiana nella versione commemorativa "Olimpiadi Invernali di Torino", meno diffusa e conosciuta, mentre le monete da 1 euro riportavano la faccia nazionale francese.



Oltre alle numerose monete false già pronte per essere spese, carabinieri e finanzieri hanno sequestrato, all'interno dell'opificio clandestino situato in un'autorimessa di un casale isolato a Gallicano, anche decine di migliaia di anelli e tondelli necessari per l'illecita produzione, in procinto di essere utilizzate per la ulteriore coniazione di un ingente quantitativo di monete da immettere nel mercato.



Posti sotto sequestro anche la pressa idraulica, i conii per le incisioni ed altro materiale impiegato per la falsificazione, per un valore totale di circa 120.000 euro