foto Ansa

07:42

- Non c'è stata la tanto temuta nevicata a Roma. La Protezione civile aveva parlato di un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra le 22 e le 4 della scorsa notte, ma la neve alla fine non ha fatto la sua comparsa, almeno al momento. Solo a Roma nord è caduto nevischio misto a pioggia, che non ha attecchito. La Protezione civile giovedì aveva assicurato che tutte le strutture erano state allertate.