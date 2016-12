La Regina Elisabetta verrà a Roma in marzo

foto Afp 22:46 - La regina Elisabetta II e il principe Filippo saranno in visita ufficiale a Roma i prossimi 6 e 7 marzo. Sarà la quarta nella storia. La prima risale al 1961, ai tempi della dolce vita romana. Poi la regina è tornata nel Paese a scadenza ventennale: nel 1980, e l'ultima volta nel 2000. La sovrana da sempre apprezza molto l'Italia, di cui ammira in particolare il grande patrimonio artistico, lo stile e il cibo. - La regina Elisabetta II e il principe Filippo saranno in visita ufficiale a Roma i prossimi 6 e 7 marzo. Sarà la quarta nella storia. La prima risale al 1961, ai tempi della dolce vita romana. Poi la regina è tornata nel Paese a scadenza ventennale: nel 1980, e l'ultima volta nel 2000. La sovrana da sempre apprezza molto l'Italia, di cui ammira in particolare il grande patrimonio artistico, lo stile e il cibo.

Durante l'ultima visita però, si è sfiorato l'incidente diplomatico. Per colpa del menu, che conteneva un piatto a base di capretto, poco usato in Gran Bretagna e che non avrebbe entusiasmato la regina. Il Times fu molto duro in prima pagina, criticando la scelta del cerimoniale italiano.



Altri giornali non risparmiarono commenti ai nostri politici "troppo servili" e agli "scarsi" servizi del Belpaese. Soprattutto dopo l'incidente del porta-abiti reale fatto cadere dai dipendenti dell'aeroporto di Ciampino. A parte questi imprevisti e piccoli incidenti, gli italiani si sono mostrati sempre molto attenti alle esigenze della sovrana. Fatto che ha scatenato altri commenti negativi nel Regno Unito.



"Sarà perché l'Italia è una Repubblica dal 1946 e non ha una propria famiglia reale (allora i Savoia erano ancora in esilio) che la copertura - commentava nel 2000 il Times - è reverenziale, con i giornali che avvertono gli italiani di non fare domande alla regina o di non baciarle la mano".



La visita più famosa resta comunque la prima, nel 1961, quando Elisabetta era sul trono da meno di un decennio e aveva 35 anni. In quel caso la regina ebbe la possibilità di salutare i numerosi curiosi accorsi a vederla da un'auto scoperta, che attraversò le strade romane del centro.



Tanti i bagni di folla con la sovrana che veniva considerata una sorta di diva. Nella visita del marzo prossimo, le misure di sicurezza e l'età le imporranno di muoversi con un auto chiusa.