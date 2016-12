La Protezione civile: "Allerta neve a Roma"

foto Ansa Correlati Il meteo 16:32 - E' allarme neve per questa notte a Roma: tra le 22 e le 4 potrebbero arrivare precipitazioni nevose soprattutto nelle aree nord e nord-est della città, ad esclusione del litorale. A lanciare l'allerta è la Protezione civile di Roma Capitale, spiegando che "le previsioni ufficiali confermano il peggioramento dello scenario meteorologico rispetto alla giornata di ieri". - E' allarme neve per questa notte a Roma: tra le 22 e le 4 potrebbero arrivare precipitazioni nevose soprattutto nelle aree nord e nord-est della città, ad esclusione del litorale. A lanciare l'allerta è la Protezione civile di Roma Capitale, spiegando che "le previsioni ufficiali confermano il peggioramento dello scenario meteorologico rispetto alla giornata di ieri".

Secondo il bollettino ufficiale diramato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento nazionale Protezione civile - si prevedono sulla Capitale "dalla sera di oggi e per il 18 gennaio, precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 200-400 metri, con apporti al suolo, quindi, di possibile impatto per la viabilità anche nelle aree del territorio comunale di bassa collina e su alcune via consolari alle porte di Roma. Alle quote di pianura, non si esclude la possibilità della comparsa dei fiocchi, eventualmente anche misti a pioggia, con accumuli al suolo che appare ragionevole indicare in non rilevanti, specie se si parla di manto stradale in area urbana".



Tutte le strutture operative - conclude la Protezione Civile - sono state già allertate: aziende municipali, società convenzionate e dipartimenti di Roma Capitale sono pronte ad attivare i propri piani di emergenza.