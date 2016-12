Cucchi, i periti dei giudici: "I medici non capirono la patologia, la morte era prevedibile"

19:15

- I medici non capirono la patologia di Stefano Cucchi e non lo avvisarono che continuando a non mangiare sarebbe morto. Questa la tesi che emerge dalle perizie fatte eseguire dai giudici della III Corte d'assise di Roma e presentate oggi in aula durante il processo per la morte del ragazzo. Una nuova perizia della famiglia parla di "fratture recenti" ribaltando la tesi della Corte secondo cui le lesioni alla schiena sarebbero post mortem. Si tornerà in aula il 31 gennaio.