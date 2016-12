19:51

- E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione l'ingegnere Soter Mulè, 45 anni, per la morte di Paola Caputo, 23 anni, avvenuta la notte tra il 9 e il 10 settembre del 2011 durante un gioco erotico in un garage di un palazzo a Roma. Il gup ha accolto in pieno la richiesta di condanna per omicidio colposo della procura. Il 45enne è accusato anche di lesioni colpose gravi contro un'altra ragazza coinvolta nella pratica conosciuta come shibari.