foto LaPresse

14:51

- Un anziano disabile è morto carbonizzato a Roma durante un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento in via delle Acacie, nel quartiere Prenestino. Sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare con esattezza, ma le fiamme potrebbero essere state causate da un corto circuito. L'uomo era solo in casa.