foto Facebook

13:21

- Sono "venute meno" le esigenze cautelari "non ravvisandosi più sussistere il concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio, in considerazione dello stato attuale delle indagini". E' quanto scrive il gip Flavia Costantini nell'ordinanza con cui rimette in libertà Vincenzo Maruccio, l'ex capogruppo dell'Idv accusato di peculato. Maruccio lascerà il carcere di Regina Coeli domani, giorno della scadenza del provvedimento cautelare.