foto Ansa 11:54 - Un uomo ha dovuto fare ricorso alla polizia per uscire da una situazione imbarazzante. Il signore si stava intrattenendo nella camera da letto della sua amante a Torpignattara quando il marito di lei è rientrato improvvisamente a casa. La donna è riuscita a tenere il consorte fuori dalla stanza, mentre il latin lover si nascondeva sotto il letto. Poi, per potersene andare incolume - l'altro è una guardia giurata armata - ha chiamato il 113. - Un uomo ha dovuto fare ricorso alla polizia per uscire da una situazione imbarazzante. Il signore si stava intrattenendo nella camera da letto della sua amante a Torpignattara quando il marito di lei è rientrato improvvisamente a casa. La donna è riuscita a tenere il consorte fuori dalla stanza, mentre il latin lover si nascondeva sotto il letto. Poi, per potersene andare incolume - l'altro è una guardia giurata armata - ha chiamato il 113.

L'incontro amoroso - riporta il quotidiano La Repubblica - era stato programmato approfittando dell'assenza del marito della signora quarantenne che avrebbe dovuto tornare all'alba. Ma, quella notte, a causa di un mal di pancia, era rincasato alle 2 di notte. La moglie è riuscita a non farlo entrare in camera per un po'. Ma il problema era far uscire l'amante senza conseguenze. Questi, infatti, temeva che l'altro, vedendolo, perdesse la testa e potesse sparargli.



Così, ha chiamato la polizia che, per "liberarlo", ha allontanato il vigilantes con la scusa che la sua auto era stata forzata durante un tentativo di furto. Al commissariato la guardia giurata poi è stata messa al corrente del reale motivo di quel trambusto. Ora, per precauzione, l'appartamento viene tenuto sotto controllo dagli agenti in modo discreto.