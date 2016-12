Tregua finita, torna il freddo sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

Neve da Gerusalemme a Mosca

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 14:33 - Oggi arriverà la perturbazione la numero 3 di gennaio, con intensi venti di Maestrale sui mari di ponente e piogge sparse, specie sulle regioni centrali. Sabato giornata tutto sommato di tregua, mentre domenica giungerà un’altra perturbazione, la numero 4 di gennaio, con piogge soprattutto al Nordest e regioni tirreniche e neve fino a bassa quota al Nord, dove ci sarà un brusco calo delle temperature. - Oggi arriverà la perturbazione la numero 3 di gennaio, con intensi venti di Maestrale sui mari di ponente e piogge sparse, specie sulle regioni centrali. Sabato giornata tutto sommato di tregua, mentre domenica giungerà un’altra perturbazione, la numero 4 di gennaio, con piogge soprattutto al Nordest e regioni tirreniche e neve fino a bassa quota al Nord, dove ci sarà un brusco calo delle temperature.

Quindi oggi altra giornata in gran parte nuvolosa sull'Italia con piogge sparse in Romagna, regioni centrali, Campania e Calabria; le piogge saranno in generale di debole intensità. Tornerà la neve sull'Appennino centro-settentrionale intorno ai 1000- 1200 metri di quota; qualche debole nevicata sarà possibile anche sui rilievi di confine di Valle d'Aosta e Alto Adige. Non mancheranno però ampie schiarite al Nord e Isole maggiori.



Temperature senza grandi variazioni sia nei valori mattutini che pomeridiani. Ventoso intorno alle Isole maggiori, sul Tirreno e sullo Ionio per venti anche burrascosi di Maestrale.



FORTI VENTI SOPRATTUTTO SULLE ISOLE

Già oggi la perturbazione n. 2 di gennaio ha portato un notevole rinforzo dei venti al Sud e nelle Isole: a Capo Carbonara (CA) intorno alle 14:30 sono state registrate raffiche fino a 80 Km/h , a Perdasdefogu (OG) fino a 75 Km/h , a Prizzi (PA) fino a 53 Km/h , a Enna fino a 31 Km/h e a Santa Maria di Leuca (LE) fino a 49 Km/h . La perturbazione in arrivo domani, la n. 3 porterà il vento in queste zone ad aumentare ancora con raffiche che in odo particolare in Sardegna, raggiungeranno anche gli 80- 90 Km/h .



TORNA LA NEVE AL NORD, MA ROMA E BOLOGNA NON VEDRANNO FIOCCHI BIANCHI

Domenica tornerà la neve al Nord su Alpi, Prealpi e Appennino ligure. Le precipitazioni arriveranno anche a bassa quota e potrebbero interessare anche le città di Torino e di Milano. Nei due capoluoghi dovrebbe comunque trattarsi di deboli nevicate miste a pioggia, che non dovrebbero portare accumuli significativi e creare disagi. Si esclude la possibilità, per la giornata di domenica, di nevicate a Bologna e Roma.



La prossima settimana potrebbero esserci nuovi passaggi nevosi.



TERMOMETRO IN DISCESA, TORNANO TEMPERATURE INVERNALI

Le temperature stanno calando progressivamente. Da domenica i valori saranno di nuovo nelle medie invernali e, in molti casi, anche al di sotto. Al Nord, in particolare, non si supereranno i 2-3 gradi.



NOTIZIE DAL MONDO

L'ondata di maltempo e neve in Medio Oriente ed Egitto settentrionale è legata all'irruzione di aria gelida che ha sfiorato l'Italia scivolando fra Balcani, Turchia e Mediterraneo Orientale. A metà della prossima settimana avremo una situazione diametralmente opposta quando su Mediterraneo orientale, Egitto e Medio Oriente risalirà decisamente aria calda tropicale con temperature che in molte aree torneranno sopra i 20 gradi e ci sarà un tracollo sul Mediterraneo occidentale con neve e freddo intenso tra Francia, Spagna, Baleari e molto probabilmente anche in Algeria.



A GERUSALEMME LA NEVICATA PIU' COPIOSA DAL 1992

Gerusalemme si trova a 760 metri sul livello del mare e quindi non è raro nevichi durante l'inverno e mediamente succede due volte durante questa stagione. Negli ultimi 30 anni ci sono stati solo 6 anni senza neve. La nevicata di stanotte è stata particolarmente copiosa, tanto da essere definita dagli esperti la più abbondante dal 1992. In centro sono caduti tra i 10 e i 15 centimetri e molti di più nelle aree periferiche. Nel pomeriggio le temperature tenderanno a risalire e sono previste piogge. Il tempo è comunque destinato a migliorare e nei prossimi giorni tornerà il sole e le temperature pomeridiane raggiungeranno i 10 gradi.