16:37

- Sul blocco di 23 ambulanze dell'Ares 118 di Roma mercoledì indagheranno i Nas dei carabinieri. Lo ha chiesto il ministro della Salute, Renato Balduzzi. Gli uomini dell'Arma accerteranno anche se, al momento del disservizio, non vi fossero realmente posti letto disponibili negli ospedali. Il ministro ha chiesto anche di accertare come vengono utilizzate le ambulanze private a Roma e come funzionano in caso di sovraffollamento dei Pronto soccorso.