Meteo, tornano freddo, pioggia e neve

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:51 - Da oggi cambio netto dello scenario meteorologico. La perturbazione numero 2 di gennaio porta piogge al Centrosud, soprattutto lungo il versante tirrenico. Qualche debole precipitazione potrebbe interessare anche l’Emilia. Domani la perturbazione numero 3 interesserà ancora le stesse zone, ma porterà anche neve sull’Appennino centrale sopra i 1000/1500 metri e forti raffiche di Maestrale, fino a 80 km/h, in Sardegna. Vento forte anche in Sicilia. - Da oggi cambio netto dello scenario meteorologico. La perturbazione numero 2 di gennaio porta piogge al Centrosud, soprattutto lungo il versante tirrenico. Qualche debole precipitazione potrebbe interessare anche l’Emilia. Domani la perturbazione numero 3 interesserà ancora le stesse zone, ma porterà anche neve sull’Appennino centrale sopra i 1000/1500 metri e forti raffiche di Maestrale, fino a 80 km/h, in Sardegna. Vento forte anche in Sicilia.

Sabato giornata tutto sommato di tregua, mentre domenica arriverà un’altra perturbazione, la numero 4 di gennaio, con piogge soprattutto al Nordest e regioni tirreniche e neve fino a bassa quota al Nord, dove ci sarà un brusco calo delle temperature.



OGGI

Quindi oggi giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa, con piogge per lo più deboli su Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Isole Maggiori; nelle prime ore del giorno qualche nebbia in Valpadana. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, in generale vicine a valori normali per questo periodo. Ventoso al Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali.



DOMANI

Venerdì tempo tutto sommato bello al Nord, a parte un po’ di nuvolosità su zone alpine, Liguria ed Emilia e qualche nebbia mattutina sulla Valpadana Centro-Orientale. Molte nuvole altrove, con piogge sparse su regioni centrali, Campania, Calabria e Isole; neve sull’Appennino Centrale oltre 1000-1500 metri. Temperature senza grandi variazioni. Ventoso per venti di Maestrale sui mari di ponente.



NEVE AL NORD, MA NON SI IMBIANCANO ROMA E BOLOGNA

Domenica tornerà la neve al Nord su Alpi, Prealpi e Appennino ligure. Le precipitazioni arriveranno anche a bassa quota e potrebbero interessare anche le città di Torino e di Milano. Nei due capoluoghi dovrebbe comunque trattarsi di deboli nevicate miste a pioggia, che non dovrebbero portare accumuli significativi e creare disagi. Si esclude la possibilità, per la giornata di domenica, di nevicate a Bologna e Roma. La prossima settimana potrebbero esserci nuovi passaggi nevosi.



TERMOMETRO IN DISCESA

Le temperature stanno calando progressivamente. Da domenica i valori saranno di nuovo nelle medie invernali e, in molti casi, anche al di sotto. Al Nord, in particolare, non si supereranno i 2-3 gradi.



EMERGENZA SMOG

Negli ultimi giorni, complici anche le nebbie, sono state superati i valori di Smog consentiti in molte città italiane, soprattutto in Pianura Padana. Livelli di pm10 oltre la soglia sono stati registrati anche nella città di Roma, dove oggi si circola ancora a targhe alterne. Nella Capitale la situazione dovrebbe migliorare da venerdì grazie ai venti di Maestrale. Al Nord i livelli potrebbero abbassarsi grazie alle piogge previste nel fine settimana. Oggi in Lombardia i Pm10 superano i valori consentiti in quattro province. Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia.