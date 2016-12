foto Ansa Correlati Falso cieco, le foto 10:37 - Un falso cieco è stato smascherato dai carabinieri di Marino, vicino a Roma, che lo hanno pedinato per tre mesi. Si tratta di un italiano 63enne, originario di Roma ma da anni residente a Marino. L'uomo riceveva la pensione di invalidità oltre all'accompagnamento per essere cieco, ma solo sulla carta. Una truffa ai danni dello Stato per circa 200mila euro. - Un falso cieco è stato smascherato dai carabinieri di Marino, vicino a Roma, che lo hanno pedinato per tre mesi. Si tratta di un italiano 63enne, originario di Roma ma da anni residente a Marino. L'uomo riceveva la pensione di invalidità oltre all'accompagnamento per essere cieco, ma solo sulla carta. Una truffa ai danni dello Stato per circa 200mila euro.

L'Inps ha versato all'anziano 107mila euro, mentre il resto dell'assegno di accompagnamento gli perveniva dall'Istituto per ciechi. In seguito agli accertamenti sul suo conto è emerso che l'uomo coltivava il suo orto e spostava vasi. Dalla scorsa estate è finito nel mirino dei militari, che attraverso telecamere hanno appurato che l'uomo attraversava la strada da solo, saliva sui marciapiedi, entrava e usciva di casa senza aiuto e faceva la spesa.



E' stato scoperto che l'uomo aveva contratto un virus agli occhi e ha in seguito accentuato il disturbo causato da tale malattia facendosi credere cieco anche dalle commissioni mediche che lo avevano esaminato fino a diagnosticargli un distacco della retina. L'inchiesta aperta sul caso riguarderà dunque anche le procedure che hanno permesso di concedere il beneficio della pensione all'anziano.



E' stato accertato che l'uomo aveva cominciato a fingersi cieco nel 1998. Si era infatti licenziato dalle Poste italine dove lavorava, riuscendo così a percepire la pensione appena maturata e l'assegno di accompagnamento: i soldi gli venivano accreditati sul suo conto corrente, da cui il truffatore prelevava con il bancomat. L'uomo è ora stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per truffa aggravata ai danni dello Stato e dovrà restituire almeno il 50% del danno erariale. A stabilire con esattezza la cifra sarà la Corte dei conti.