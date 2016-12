Rifiuti, il Tar boccia il piano della Regione Lazio

foto Afp Correlati Discarica a Roma, proteste in strada 22:31 - Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso proposto dai Verdi e appoggiato dalla Provincia di Latina, ha annullato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato nel suo testo definitivo nel gennaio 2012. Per i giudici, tra l'altro, la Regione ha violato le direttive comunitarie e il cosiddetto "principio di precauzione" che dovrebbe caratterizzare le scelte dell'amministrazione dove vi siano eventuali dubbi sulle decisioni da prendere. - Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso proposto dai Verdi e appoggiato dalla Provincia di Latina, ha annullato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio approvato nel suo testo definitivo nel gennaio 2012. Per i giudici, tra l'altro, la Regione ha violato le direttive comunitarie e il cosiddetto "principio di precauzione" che dovrebbe caratterizzare le scelte dell'amministrazione dove vi siano eventuali dubbi sulle decisioni da prendere.

E' stato lungo l'iter di gestazione del piano dei rifiuti relativo al periodo 2011-2017, ora bocciato, che è passato anche dall'apertura, da parte della Commissione Europea, di una procedura d'infrazione.



"Come correttamente affermato dalla Commissione Europea - si legge nella sentenza del Tar - per essere conforme alla direttiva discariche ed alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana".



Per i giudici, quindi, la Regione Lazio ha violato le direttive comunitarie e il cosiddetto "principio di precauzione".



Soffermandosi poi sul tema della "transitorietà" del piano, per il Tar "è chiaro che questo concetto non può essere dilatato fino al punto di consentire l'adozione e l'approvazione di un piano quale quello contestato".



Rispondendo alla Regione che ha sostenuto che il piano redatto abbia portato alla riduzione della produzione dei rifiuti e al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2012, il Tar sostiene che "i dati ufficiali Ispra, risalenti al Rapporto Rifiuti del 2008 (indicati nel Piano), mostrano una tendenza diversa da quella presa in considerazione dall'Amministrazione regionale, denotando una produzione annua di rifiuti regionali in costante aumento".



Alla fine, resta il fatto che per i giudici la Regione "dovrà istruire adeguatamente il nuovo procedimento e motivare congruamente le proprie scelte, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione a disposizione e, quindi, anche dei profili evidenziati dalla Provincia di Latina inerenti, in particolare e tra l'altro: la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale; l'esclusione di 5 Comuni dall'ATO Latina e l'inclusione degli stessi nell'ATO Frosinone".