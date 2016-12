foto Tgcom24

19:59

- I tre marinai italiani sequestrati in Nigeria il 23 dicembre a bordo del rimorchiatore Asso21 e liberati martedì sera, sono arrivati a Roma. A portarli nella Capitale un volo speciale giunto intorno alle 19.30 in un'area riservata dell'aeroporto di Ciampino. Lo scalo romano non è stato accessibile alla stampa. Ad accogliere Emiliano Astarita, Salvatore Mastellone e Giuseppe D'Alessio c'erano amici e parenti.