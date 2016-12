Roma nel caos: un giorno senza ambulanze

foto LaPresse 17:41 - Risolta l'emergenza ambulanze a Roma dopo un giorno di caos. A due ore dalla segnalazione il blocco dei mezzi di soccorso "appare del tutto risolto", come ha fatto sapere la Regione Lazio al termine dell'incontro fra i vertici del 118 e la presidente dimissionaria Renata Polverini, che ha già informato il sindaco e il prefetto di Roma. - Risolta l'emergenza ambulanze a Roma dopo un giorno di caos. A due ore dalla segnalazione il blocco dei mezzi di soccorso "appare del tutto risolto", come ha fatto sapere la Regione Lazio al termine dell'incontro fra i vertici del 118 e la presidente dimissionaria Renata Polverini, che ha già informato il sindaco e il prefetto di Roma.

Le ambulanze della città erano rimaste "bloccate" nelle strutture di pronto soccorso, alcune da ieri sera, a causa della mancanza di posti letto negli ospedali. A lanciare l'allarme era stato il direttore del 118 di Roma Capitale, Livio De Angelis, che ha scritto una lettera ai responsabili di ogni pronto soccorso della capitale chiedendo "la liberazione delle ambulanze in quanto il servizio è fortemente limitato".



Il direttore del 118 di Roma aveva inviato la stessa lettera anche al Sindaco, al Prefetto, al Questore di Roma e alla Regione Lazio.



Nel documento si segnalava che le ambulanze non potevano ripartire, una volta arrivate a destinazione, perché il paziente era costretto a restare in barella a causa della mancanza di posti letto. De Angelis ha chiesto dunque "a tutte istituzioni coinvolte di intervenire".



Balduzzi chiede spiegazioni

Il ministro della Salute Renato Balduzzi, appresa la notizia, aveva immediatamente chiesto una relazione urgente al servizio 118.