foto Da video

14:25

- "Se non è quest'anno sarà il 2014. Siccome Giovanni Paolo II ha fatto più di un miracolo, ce ne sarà uno valido per la sua canonizzazione". Così il card. Giovanni Battista Re, tra i più stretti collaboratori di Karol Wojtyla, ha risposto ad una domanda sulla possibilità che il Papa polacco venga proclamato santo entro l'anno. "So che fino a qualche tempo fa erano esaminati tre o quattro miracoli per vedere quale fosse il più 'solido'", ha aggiunto.