foto Ansa 08:28 - Ha tagliato la gola alla nuora perché avrebbe tradito suo figlio, che si trova in carcere. Una donna è stata arrestata a Roma dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver ferito, con un taglierino, una giovane di 27 anni, che si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La donna è stata operata d'urgenza al Policlinico Casilino ed è ora in prognosi riservata. - Ha tagliato la gola alla nuora perché avrebbe tradito suo figlio, che si trova in carcere. Una donna è stata arrestata a Roma dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver ferito, con un taglierino, una giovane di 27 anni, che si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La donna è stata operata d'urgenza al Policlinico Casilino ed è ora in prognosi riservata.

Dopo aver aggredito la nuora, si è costituita ammettendo di averla colpita con la lama di un taglierino, adducendo come giustificazione un presunto tradimento di quest'ultima nei confronti del figlio, che attualmente si trova in carcere.



La donna è stata arrestata dagli agenti della Squadra mobile. In un primo momento, in merito alle cause dell'episodio, era stato ipotizzato un tentato omicidio: all'interno dell'appartamento della 27nne erano stati trovati dei messaggi su facebook che manifestavano volontà suicide.