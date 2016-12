foto Ap/Lapresse

- Benedetto XVI, durante la messa a San Pietro, elenca le qualità che devono avere i vescovi. L'occasione è l'ordinazione di nuovi quattro "pastori di Dio", tra cui il suo segretario, Georg Gaenswein. Per il Papa devono essere "uomini inquieti, a cui stanno a cuore gli altri uomini", ma nello stesso tempo "coraggiosi e valorosi", come "agnelli in mezzo ai lupi". Alla liturgia per l'Epifania ha partecipato anche il premier Monti.