Primo weekend di gennaio al sole

La situazione in Europa 20:23 - Nel giro di pochi giorni passeremo dal clima primaverile che ha caratterizzato questo weekend di fine festività, grazie all'Anticlone dell'Epifania, a un clima più invernale del prossimo weekend, per l'arrivo di aria più fredda proveniente dall'Europa nordorientale. Ma per il vero freddo dovremo attendere ancora: potrebbe infatti arrivare tra il 13 e il 15 gennaio.

Quest’anno l’Epifania trascorrerà all'insegna del sole e del clima primaverile facendoci salutare queste festività in compagnia di temperature al di sopra delle medie stagionali, seppur in lieve calo rispetto a ieri, a causa dell’attenuazione dei venti Foehn, mentre al Sud la Tramontana manterrà un clima più fresco.



Il tempo bello prevarrà anche nella prima parte della prossima settimana: solo lunedì temporaneo aumento delle nubi (ma con poche piogge) sulle regioni adriatiche, lambite da una perturbazione che scivolerà sui Balcani.



Le condizioni di tempo stabile saranno interrotte probabilmente giovedì, per il veloce passaggio di una perturbazione atlantica che riporterà nuvole su gran parte del Paese con qualche pioggia al Centrosud.



Dal punto di vista termico si profila per il prossimo fine settimana il ritorno di un clima più freddo in tutta l'Italia.





PREVISIONI PER OGGI (DOMENICA 6 GENNAIO)

Domenica di bel tempo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Cielo grigio e localmente nebbioso sulle pianure e lungo le coste del Veneto, lungo le coste della Liguria di Levante, in Toscana e in molte valli dell’Umbria; nebbie e nubi basse che faranno fatica a dissolversi anche durante le ore pomeridiane. Dalla tarda serata nuvole in aumento sul medio Adriatico e al Sud con qualche pioggia in Puglia.



Temperature massime in lieve calo al Nordovest, dove si attenuano temporaneamente i venti di Foehn ma con valori ancora oltre la norma in gran parte del Paese. Temperature in lieve diminuzione anche al Sud, dove i venti di Tramontana faranno percepire un clima ancora più fresco, specie in Puglia.



DOMENICA VENTOSA AL SUD

Sarà una domenica molto ventosa al Sud, per venti di Tramontana che soffieranno con raffiche fino a 50-60 Km/h tra basso Adriatico e Golfo di Taranto.



SABATO CARATTERIZZATO DA UN ANOMALO CALDO PRIMAVERILE.

In pianura temperature fino a 10-15 gradi sopra le medie stagionali Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da un anomalo caldo primaverile, soprattutto nelle regioni di Nordovest: abbiamo addirittura superato i 20 gradi in Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta.



Ecco qualche esempio di temperature massime registrate nella giornata di ieri:

Domodossola 23.1 °C

Susa (To) 22.7 °C

Tradate (Va) 22.6 °C

Erba (Lc) 22.2

Malpensa 22 °C

Lecco 21.6 °C

Biella 21.1 °C



Cuneo 20 °C Torino Caselle 19 °C

Bolzano 18 °C

Merano (Bz) 19 °C

Caldo eccezionale anche intorno a Milano:

22.2 °C a Rho,

22.8 a Canegrate,

22.1 a Meda

Caldo anche in montagna: temperature fino a 15 gradi sopra le medie stagionali Tra ieri e oggi sui rilievi alpini di Nordovest temperature anche di 15 gradi al di sopra delle medie di stagione.



ALLERTA VALANGHE

Le temperature eccezionalmente elevate anche in montagna aumentano notevolmente il rischio valanghe. Ieri infatti una valanga si è abbattuta in Trentino sulla zona di Moena, al rifugio Fuciade, nella tarda mattinata e più tardi altri tre distacchi si sono verificati poco sotto il rifugio. (Fonte Ansa)



Si raccomanda pertanto la massima prudenza a chi pratica attività di alpinismo e sci fuori pista. Oggi rischio di valanghe da moderato (Tipo 2) a marcato (Tipo 3) sulle Alpi centro-orientali, da debole (Tipo 1) a moderato (Tipo 2) su quelle occidentali.

(fonte www.aineva.it)



TEMPO STABILE E MITE ANCHE PER L’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

L'alta pressione occuperà il nostro Paese anche la prima parte della prossima settimana, mantenendo il tempo in prevalenza stabile e mite, soprattutto al Centronord, ma con un aumento di nubi basse e nebbie notturne e mattutine, che interesseranno soprattutto la Valpadana e le valli interne del Centro.

Il Sud invece vedrà qualche nuvola in più e un clima più ventoso e fresco.



GIOVEDI LA PERTURBAZIONE N. 2 DI GENNAIO PORTA MALTEMPO AL CENTROSUD

Dalla fine di mercoledì avremo qualche debole precipitazione in Liguria, primi effetti di una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 di gennaio, che giovedì porterà nuvole in gran parte del paese con deboli piogge al Centrosud.



NEL PROSSIMO WEEKEND TORNA L'INVERNO: FREDDO IN ARRIVO

Dopo un inizio di gennaio dal sapore primaverile, l’inverno tornerà ad alzare la voce. Questa perturbazione infatti sarà seguita da correnti fredde che nel prossimo weekend riporteranno un clima più invernale sull'Italia con temperature anche al di sotto delle medie stagionali, con un crollo termico anche di 10 gradi rispetto ai valori eccezionalmente elevati di questo fine settimana.