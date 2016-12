foto Vigili del Fuoco

09:49

- Un incendio è divampato la scorsa notte in una casa-famiglia a Sora, nel Frusinate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2,30 per cause ancora da stabilire: i danni sono ingenti. Nella casa-famiglia c'erano 14 ragazzi che sono stati evacuati senza subire per fortuna conseguenze: non risultano feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone e i carabinieri. Al momento sono in corso verifiche.