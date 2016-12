foto Ansa

- Un 44enne di nazionalità albanese è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di minaccia aggravata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, a Veroli, in Ciociaria. L'uomo, che dovrà rispondere anche di lesioni personali e danneggiamento, ha aggredito con un'asta metallica due uomini e una donna che non lo avevano pagato per un lavoro svolto.