- Il ministro della Salute, Renato Balduzzi, chiede di trovare provvedimenti immediati per il problema dell'acqua con presenza di arsenico nel Lazio. Lo ha fatto in un colloquio con la governatrice Renata Polverini, sollecitando "la Regione ad adottare con urgenza ogni misura per far fronte ai disagi della popolazione in seguito all'emergenza".