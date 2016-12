Roma, noto antiquario ferito in strada

foto Facebook Correlati L'agguato all'antiquario

00:32

- Un noto antiquario romano è stato ferito in strada, nel quartiere Primavalle, a Roma, sotto gli occhi della moglie, da due colpi di pistola esplosi da ignoti, che sono poi fuggiti. La vittima, Paolo Rufini, 71 anni, incensurata, è stata trasportata al Policlinico Gemelli e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione San Pietro.