foto Ansa

11:17

- Individuati dalla polizia gli autori del pestaggio subito da un ispettore in servizio al commissariato Viminale, durante la notte dello scorso Capodanno a Marino, vicino Roma. Emessi provvedimenti di fermo nei confronti di quattro italiani accusati di tentato omicidio: uno è finito già in manette. Gli altri tre sono ricercati. Il poliziotto, ora in gravi condizioni, era intervenuto, mentre era libero dal servizio, per sedare una rissa fuori da un locale.