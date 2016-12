foto LaPresse

06:44

- Diversi feriti a Roma a causa dei botti di Capodanno. Un romeno è stato soccorso con gravissime ferite alla mano per un petardo, mentre a Bagni di Tivoli, alle porte della Capitale, un padre e il figlio di 12 anni sono finiti in ospedale in codice rosso per lesioni alle mani e al volto. In ospedale anche due ragazzine, questa volta però non per i botti: reduci da una serata in discoteca, una è in coma etilico e l'altra ha avuto un malore.