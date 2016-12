foto Olycom

- Grande folla questa sera in via dei Fori Imperiali per il concerto gratuito di fine anno. Oltre 300mila persone si sono ritrovate nel cuore di Roma per festeggiare l'arrivo del 2013 sulle note dei loro beniamini. Ad aprire la kermesse musicale è stata la giovane vincitrice di X-Factor 2012, Chiara Galiazzo. Poi sul palco Pino Daniele, che ha cantato sino a mezzanotte, lasciando poi spazio ai fuochi e ad altri artisti, da Mario Biondi e J-Ax.