Folla alla camera ardente per la Montalcini

Quando il feretro è stato portato a spalla fuori dall'abitazione in via di Villa Massimo, a due passi da Villa Torlonia, due rabbini in preghiera hanno letto alcuni brani della Torah, il testo sacro ebraico. Poi si è formato un breve corteo a piedi, guidato dalla nipote del premio Nobel, Piera Levi Montalcini. Infine, il carro funebre è arrivato al Senato.



L'omaggio di Napolitano e Monti

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è giunto al Senato. La gente ha applaudito il suo arrivo. Omaggio alla scienziata anche da parte del premier Monti, anche lui accolto da un applauso dei molti cittadini presenti all'esterno del Senato.



Anche il presidente del Senato, Renato Schifani, insieme al vice presidente Vannino Chiti, e il presidente della Camera Gianfranco Fini non hanno voluto mancare. Così come ha voluto essere presente per rendere omaggio alla scienziata scomparsa, l'ex premier Romano Prodi, accompagnato dalla moglie. "Non c'è solo il Nobel - ha poi detto Prodi ai giornalisti lasciando il Senato - in lei c'erano una carica umana straordinaria e un'intelligenza e una capacità scientifica fuori dal comune".



Tra le personalità che si sono recate alla camera ardente, anche il vice presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, la presidente dimissionaria della Regione Lazio, Renata Polverini, l'ex presidente del Senato, Franco Marini, la presidente dei senatori Pd, Anna Finocchiaro, presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo Pacifici, il senatore a vita Emilio Colombo, l'ex ministro della Giustizia, Giovanni Conso, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli.



Ma a colpire di più sono state le tante persone comuni, tra cui anche alcuni disabili in carrozzina, che nonostante il giorno festivo, hanno voluto mettersi in fila, aspettare pazientemente il proprio turno e poi entrare,



Nipote Montalcini: "Funerali aperti a tutti"

I funerali saranno aperti a tutti. "Chi vuole venire a rendere omaggio alla zia può farlo. Tutti le abbiamo voluto molto bene". A spiegarlo è stata la nipote del premio Nobel, Piera Levi Montalcini, incontrando i giornalisti.



Il Colosseo le rende omaggio

Sul Colosseo illuminato per festeggiare l'arrivo del nuovo anno campeggiano questa sera alcune frasi di Rita Levi Montalcini, il premio nobel scomparso ieri. La decisione è stata presa dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha voluto così dare un ultimo saluto da parte della citta' di Roma alla senatrice. ''Ciao Rita'', si legge e poi tre frasi celebri della Montalcini: ''La mia vita è stata una sequenza di enormi crisi. Tutte si sono risolte a mio favore, ogni crisi mi ha portato più in alto''; ''Se istruisci un bambino avrai un uomo istruito. Se istruisci una donna avrai una donna, una famiglia e una società istruita'' e, infine ''Io non vivo nel passato ma nel futuro. Pensate al futuro che vi aspetta e quello che potete fare''.