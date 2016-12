foto Tgcom24 07:36 - "Era onorata della nostra presenza, ci chiese persino che vestito indossare per l'occasione ma la vera 'occasione' era la nostra: quella di conoscere una personalità come lei". Adele Ceraudo, artista cosentina che ha esposto alla Biennale di Venezia, si emoziona quando ricorda l'incontro, insieme alla collega fotografa Teresa Emanuele, con Rita Levi Montalcini. - "Era onorata della nostra presenza, ci chiese persino che vestito indossare per l'occasione ma la vera 'occasione' era la nostra: quella di conoscere una personalità come lei". Adele Ceraudo, artista cosentina che ha esposto alla Biennale di Venezia, si emoziona quando ricorda l'incontro, insieme alla collega fotografa Teresa Emanuele, con Rita Levi Montalcini.

Nei quadri di Adele c'è, sempre, la donna ed è per questo che aveva deciso di ritrarne una Grande. Ci riesce, ha un appuntamento nella sua casa romana e così Lady Bic, che plasma l'arte attraverso una penna biro - con le "gambe tremanti per l'emozione" -, ha avuto l'opportunità di ritrarre il premio Nobel per la medicina, uno dei personaggi più significativi del secolo passato.



"Io e Teresa eravamo andate lì per Ritratti di Donne, un libro e un progetto solidale che raccoglie i ritratti delle esponenti (le nostre Muse) più importanti in diversi settori. Eravamo molto tese ma quando ci aprì la porta di casa - sobria e invasa da libri - restammo stupite dall'umiltà autentica e sincera di questa donna straordinaria".



Di quella singolare giornata artistica, di quel thè con Rita, Adele Ceraudo conserva la sensazione di essere stata accolta dal premio Nobel di fama internazionale come un'amica di vecchia data.



"Aveva messo da parte tre diversi abiti e voleva che io scegliessi quello più opportuno per un ritratto. Disse “grazie per avermi scelta” e ci ammirava per essere due giovani artiste che credono nei propri sogni. Viveva, in effetti, in una splendida simbiosi con i ragazzi con cui lavorava dicendo che la sua saggezza ed esperienza venivano applicate e si fortificavano nella potenza della gioventù".



"Ci presentò - racconta ancora Adele - il coniglietto che le teneva compagnia, regalandole un po' di tranquillità. Spesso infatti non riusciva a dormire a causa del continuo pensare, di un “sonno lavorativo” bellissimo e visionario che accompagnava le sue notti".



Affascinata dall'arte, Rita Levi Montalcini aveva una sorella gemella, Paola, pittrice di talento che nelle opere ricercava geometrie precise così come Rita, Signora della Scienza, evidenziava in quest'ultima l'aspetto creativo definendosi, lei per prima, più che scienziata, artista.



"Mi regalò un catalogo della sorella e mi portò in terrazzo per mostrarmi un'opera da lei realizzata, una sorta di mosaico che si ispirava ai principi della fisica". Materie, atomi, astrattismo, concretezza e sentimento in due anime vicine e lontane.



Tuttavia, la cosa che le colpì maggiormente fu un'altra. Furono, conclude Adele, i suoi larghi occhi chiari che raccontavano il viaggio di una lunga storia appassionata, di una persona sapiente ma riesce ancora a sorprendersi: "Nel disegno, il resto è una bozza, gli occhi invece, profondissimi, dicono tutto, sono l'essenza".



Infine, un ringraziamento inaspettato che, confessa Adele, "non dimenticherò mai: quello a Hitler e Mussolini per averla dichiarata, in quanto ebrea, “razza inferiore”. Anche grazie a loro, in qualche modo, diceva, era arrivata a Stoccolma e, sicuramente, aggiungo, anche all'umanità".

