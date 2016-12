foto Afp 10:08 - A 70 anni ruba cosmetici e profumi da un supermercato, scappa inseguita dai dipendenti del negozio, sale in macchina e nella fuga investe uno di loro, provocandogli una frattura al cranio. Per questo motivo una pensionata romana è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile nella zona di San Paolo per rapina impropria e lesioni personali gravi. Il legale ha invocato l'infermità mentale dell'anziana. - A 70 anni ruba cosmetici e profumi da un supermercato, scappa inseguita dai dipendenti del negozio, sale in macchina e nella fuga investe uno di loro, provocandogli una frattura al cranio. Per questo motivo una pensionata romana è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile nella zona di San Paolo per rapina impropria e lesioni personali gravi. Il legale ha invocato l'infermità mentale dell'anziana.

Il giudice ha così disposto una perizia psichiatrica dopo aver convalidato l'arresto. La donna sarà processata tra qualche mese. Il fatto e' avvenuto due giorni fa in un supermercato di via Pomponia Grecina. La pensionata, incensurata, raccoglie dei prodotti per la cura del corpo dagli scaffali e supera le casse senza pagare. Gli addetti della rivendita se ne accorgono e la inseguono. L'anziana sale a bordo della sua macchina, una Ford Fiesta, e mette in moto, investendo un 49/enne che cercava di bloccarla. Non si ferma a soccorrerlo e si allontana.



L'uomo viene ricoverato con una frattura al cranio: è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, secondo quanto riferito. I carabinieri del Nucleo Radiomobile raccolgono le testimonianze sul posto e rintracciano la donna nella sua casa, nella stessa strada del supermercato, e l'arrestano. La donna è stata rimessa in libertà in considerazione anche dell'età. Secondo il suo avvocato non è in grado di intendere e di volere, il giudice ha disposto una perizia.