10:00

- Meno incidenti stradali, con un calo del 5,5%, nel corso del 2012, e di conseguenza anche meno morti e meno feriti. Secondo i dati della polizia stradale, gli incidenti sono stati 80.092, 13.090 in meno rispetto al 2011. In calo del 5,5% anche il numero di decessi, e addirittura del 15,8% quello dei feriti in incidenti stradali, che nel 2012 sono stati 10.748 in meno rispetto all'anno scorso.