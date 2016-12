Partorisce in bagno e butta il bambino nel water

foto Ansa Correlati Foto

07:30

- Una donna ha partorito nel bagno di un McDonald’s a Roma, in zona Eur, e ha gettato il bambino nel water per poi fuggire. Il piccolo è stato scoperto da due ragazze che hanno chiamato la polizia. Il bambino è stato immediatamente preso in cura dai medici del 118. La polizia ha trovato una pozza di sangue davanti una fermata dell’autobus. La squadra mobile sta cercando una giovane, bruna, forse dell’Est Europa.