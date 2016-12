Roma, barista ucciso con un colpo di pistola Vicino al cadavere una valigetta piena di soldi

foto Carabinieri 18:58 - Un 54enne titolare di un bar è stato ucciso con un colpo di pistola nella tarda serata di ieri a Mentana (Roma), mentre stava per chiudere il locale. Il cadavere è stato notato davanti al bar da alcuni passanti. I carabinieri di Monterotondo ipotizzano che l'uomo sia stato vittima di un rapinatore. Ma che il tentativo di rapina sia finito male a causa della reazione dello stesso titolare. - Un 54enne titolare di un bar è stato ucciso con un colpo di pistola nella tarda serata di ieri a Mentana (Roma), mentre stava per chiudere il locale. Il cadavere è stato notato davanti al bar da alcuni passanti. I carabinieri di Monterotondo ipotizzano che l'uomo sia stato vittima di un rapinatore. Ma che il tentativo di rapina sia finito male a causa della reazione dello stesso titolare.

Ad avvalorare questa tesi è stato anche il ritrovamento di una valigetta con 2.500 euro vicino al cadavere.



La vittima era incensurata. I militari indagano comunque sulla vita privata del 54enne per trovare eventuali moventi del delitto, avvenuto a poca distanza dalla caserma dell'Arma di Mentana.



Secondo una prima ipotesi l'assassino potrebbe aver sparato il colpo di pistola solo per ferire o per intimidire la vittima, ma la ferita all'arteria femorale è poi risultata letale.