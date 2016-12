foto Vigili del Fuoco

- Un uomo è rimasto ferito in un'esplosione che si è verificata in una palazzina a Montefiascone, nel Viterbese. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato ricoverato con ustioni al volto e in altre parti del corpo. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, che dovranno far luce sulle cause dell'incidente: non è ancora certo, infatti, se a provocare lo scoppio siano state le condutture del metano o una bombola del gas.