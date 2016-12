foto Dal Web

- Un villino in ristrutturazione è crollato a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. Dopo essere stati allertati da una telefonata gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, in via Dulceri, con un imponente dispiegamento di forze. Vicino al luogo del disastro si è creata una voragine di diversi metri. Evacuate per motivi di sicurezza due palazzine: una attigua e l'altra di fronte. Nessuno è rimasto ferito.