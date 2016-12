foto LaPresse

11:16

- Dopo la lite per futili motivi che avevano avuto poco prima, probabilmente per un passaggio negato, ha aspettato che uscisse da un bar di Ardea (Roma) e l'ha investito, facendolo sbalzare per oltre 10 metri. Vittima della furia di un 40enne pregiudicato che è scappato dopo aver compiuto il gesto, un 44enne con precedenti penali. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio.